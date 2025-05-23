遠東銀拚併購 邁向金控

遠東銀行（2845）昨（22）日召開股東會，遠東集團董事長暨遠東銀副董事長徐旭東會後受訪指出，遠東銀要維持獨立自主發展，不會接受被金控併購，「那些金控比我們（集團）還小」。

遠東銀總經理周添財補充表示，遠東銀要對外併購朝金控之路邁進，首選證券、銀行，除額定資本額提高至金控門檻，未來三年內總資產也要達到1兆元。

遠東銀昨天股東會除通過去年盈餘分派、股利配發，以及長期資本募集上限百億元、修改公司章程調高額定資本額至650億元；另外，遠東銀日前也已決議將辦理現金增資5億股。

遠東銀董事、遠東集團公益事業執行長王孝一在股東會上表示，遠東銀是遠東集團的重要金融機構，總資產規模希望達到金控水準，要達到1兆元以上，股東會也討論通過遠東銀額定資本額再提高，達到金控的水準。

據了解，有不只一家大型民營金控對遠東銀有興趣，洽談併購，徐旭東昨天受訪表示，不會讓遠東銀被併購，而是要去併別人，他並提到遠東銀目前外資持股比約近10%，希望未來可以提高，但遠東集團還是要維持持股過半掌主導權。

周添財表示，遠東銀朝向金控發展目標不變，但目前難有時間表，因為併購機會可遇不可求，理想標的首選證券與銀行，至於總資產規模上兆元，則是目標三年內達成。

遠東銀2024年總資產年增8%達8,535億元，稅後純益42.97億元續創獲利新高，每股純益為1.01元；授信資產品質續保優於市場平均水準，逾放比降至0.065%，資本結構強健，普通股權益第一類資本比率為11.88%，資本適足率為14.50%。