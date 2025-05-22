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華友聯營收 雙建案挹注

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

華友聯（1436）昨（22）日舉行股東會，該公司指出，旗下兩大建案包括高雄建案「Power City」已銷售近七成；而另一個建案「NeXT21」穩定去化中，這兩個大樓建案將為今年營收主要來源。

華友聯昨同時完成董事會改選，董事當選名單有陸炤廷、張柔遠、簡文拱、趙培宏，以及陳乃瑋等五席，獨董當選名單則有曾文哲、洪吉山、柯博昌和陳鴻益等四席，董事會並推選陸炤廷續任董事長。

華友聯指出，高雄建案「Power City」已於4月取得使照，6月將開始交屋入帳，總銷金額約47億元，已銷售近七成；而另一個建案「NeXT21」成屋剩23億元。

華友聯股東會首先確認去年財報，並通過股息配發案，配發現金股利10.122元，股票股利3.114元，合計13.236元。

華友聯今年預計將推出兩個預售個案，其中之一是楠梓高雄大學生活圈的「以學MDT」，總銷金額36億元，另一個是台南大山486案名「城芯」，總銷金額24億元，坪數為32到46坪，預計下半年開始銷售。

股東會 建案

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