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仁寶伺服器業績上看千億

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

仁寶（2324）數據中心設施解決方案事業群副總裁張耀文昨（21）日表示，下半年伺服器客戶需求強勁，近期已拿到美國企業級客戶新訂單，並爭取大型雲端服務供應商（CSP）客戶，對仁寶伺服器業務達成年營收千億元目標樂觀看待。

張耀文昨日出席台北國際電腦展（COMPUTEX），以「AI in Action Forum」為題發表專講並受訪，釋出以上訊息。

散熱技術方面，張耀文表示，將與國內外合作夥伴共同開發創新技術，雖然仁寶不生產散熱模組，但已整合上下游資源，並投入水冷技術應用。仁寶今年也發表新一代AI伺服器平台 SG720-2A，專為AI、機器學習及高效能運算（HPC）應用打造，採用超微AMD Instinct MI350系列GPU，提供最先進AI模型與應用所需的高運算密度、快速部署與能源效率。

伺服器 仁寶 AI

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