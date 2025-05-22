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迎廣第2季獲利看俏

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

PC暨伺服器機殼廠迎廣（6117）昨（21）日指出，目前輝達GB200組裝業務已開始逐步放量出貨，加上原先遞延的訂單近期也陸續出貨，本季伺服器營收占比將大增，伴隨AI伺服器毛利率較高，本季業績將優於首季，獲利同步看俏。

迎廣今年成立40周年，在南港漢來大飯店設置台北國際電腦展（COMPUTEX）攤位，大秀新款PC機殼以及GB200相關產品，吸引不少海內外客戶前往參訪。

迎廣去年營收結構約56%來自伺服器，其餘為PC機殼相關。其中，伺服器業務也包含GB200、B200的組裝業務，主要客戶為華碩、華擎、技嘉等業者。

迎廣表示，隨著近期GB200開始量產出貨，公司的組裝業務也同步繁忙，預估第2季伺服器相關業績貢獻比重將較第1季的42.5%，大幅回升至五成以上，因AI伺服器毛利率較高，有助於本季獲利表現成長。

海外產能規劃方面，迎廣目前已在美國南加州設置生產線，去年底已完成設備改裝，並陸續進行試產，現階段可以開始進行量產；馬來西亞廠組裝線則可在第3季完成，因此下半年海外產能有望全開，挹注公司業績。

迎廣表示，地緣政治變化大，海外產能規劃必須要未雨綢繆，旗下美國廠和大馬廠可作為應變，該公司也與東協國家很多客戶早就有在配合，未來大馬廠開始營運後，與客戶配合也更緊密。

美國 機殼 伺服器

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