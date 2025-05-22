神達（3706）衝刺伺服器業務，總經理何繼武表示，全球資料中心超過1.1萬個、需求龐大，目前來看，今年伺服器訂單沒有改變，全年伺服器業務成長幅度還是很大。此外，神達北美廠擴產已完成，使得產能翻倍成長，伴隨台灣新竹二廠、越南廠也將投產，彈性因應關稅等突發狀況。

神達旗下伺服器子公司神雲科技參展台北國際電腦展（COMPUTEX），何繼武受訪，釋出以上訊息。神達今年展出重點包括AI訓練與推論，高效能運算、資料中心整機櫃液冷解決方案、機櫃整合部署、GPU 資源管理、熱資料移動等全方位應用場景，提供資料中心基礎設施部署與管理的一站式解決方案。

神雲目前AI伺服器產品線囊括輝達、超微與英特爾解決方案，客戶涵蓋伺服器品牌廠、雲端服務供應商（CSP）及通路端。何繼武指出，AI技術持續成長，變成AI垂直方案，看好全球資料中心超過1.1萬個、市場需求龐大，神達不以北美四大CSP為主，而是鎖定其他需求，並與客戶合作更加緊密。

何繼武表示，神達伺服器業務沒有受到太多關稅影響，「訂單沒改變、客戶承諾也沒變」，但可能會有時程的前後挪移，整體來看，神達今年成長幅度還是會很大，對整體營運正面看待。

神達受惠超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶強勁需求，4月營收88.21億元，連續二個月創新高，月增3.9%，年增96.7%；前四月營收324.87億元，年增129.77%。