快訊

行政院統刪地方補助款25% 引發縣市強烈反彈

晴朗飆37度高溫 吳德榮：鋒面周六到 端午連假先雨轉晴

神達北美產能拚倍增

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
神達總經理何繼武。聯合報系資料照
神達總經理何繼武。聯合報系資料照

神達（3706）衝刺伺服器業務，總經理何繼武表示，全球資料中心超過1.1萬個、需求龐大，目前來看，今年伺服器訂單沒有改變，全年伺服器業務成長幅度還是很大。此外，神達北美廠擴產已完成，使得產能翻倍成長，伴隨台灣新竹二廠、越南廠也將投產，彈性因應關稅等突發狀況。

神達旗下伺服器子公司神雲科技參展台北國際電腦展（COMPUTEX），何繼武受訪，釋出以上訊息。神達今年展出重點包括AI訓練與推論，高效能運算、資料中心整機櫃液冷解決方案、機櫃整合部署、GPU 資源管理、熱資料移動等全方位應用場景，提供資料中心基礎設施部署與管理的一站式解決方案。

神雲目前AI伺服器產品線囊括輝達、超微與英特爾解決方案，客戶涵蓋伺服器品牌廠、雲端服務供應商（CSP）及通路端。何繼武指出，AI技術持續成長，變成AI垂直方案，看好全球資料中心超過1.1萬個、市場需求龐大，神達不以北美四大CSP為主，而是鎖定其他需求，並與客戶合作更加緊密。

何繼武表示，神達伺服器業務沒有受到太多關稅影響，「訂單沒改變、客戶承諾也沒變」，但可能會有時程的前後挪移，整體來看，神達今年成長幅度還是會很大，對整體營運正面看待。

神達受惠超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶強勁需求，4月營收88.21億元，連續二個月創新高，月增3.9%，年增96.7%；前四月營收324.87億元，年增129.77%。

神達 伺服器

延伸閱讀

抵銷美國關稅影響 勃肯鞋、潘朵拉珠寶將全球漲價

4月EPI電力景氣指數燈號續亮黃紅燈 關稅未來走向是最大變數

星宇航空插旗鳳凰城 2026年2月直飛北美半導體重鎮

北美運價暴漲⋯長榮噴出、貨櫃大復甦？網：00918、00919等高股息受惠

相關新聞

神達北美產能拚倍增

神達（3706）衝刺伺服器業務，總經理何繼武表示，全球資料中心超過1.1萬個、需求龐大，目前來看，今年伺服器訂單沒有改變...

迎廣第2季獲利看俏

PC暨伺服器機殼廠迎廣（6117）昨（21）日指出，目前輝達GB200組裝業務已開始逐步放量出貨，加上原先遞延的訂單近期...

仁寶伺服器業績上看千億

仁寶（2324）數據中心設施解決方案事業群副總裁張耀文昨（21）日表示，下半年伺服器客戶需求強勁，近期已拿到美國企業級客...

瑞軒股東會／通過盈餘分配及減資案 每股約可配發1.5元

瑞軒（2489）21日舉行股東常會，順利通過各項議案，包括承認盈餘分配案，將配發0.4485元現金股利。並通過現金減資7...

創控掛牌上市蜜月夯 中籤者若高點賣出可賺萬元

半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控（6909）21日以每股32元掛牌上市，一開盤就以39.5元開出，股價一度衝高至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。