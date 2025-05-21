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瑞軒股東會／通過盈餘分配及減資案 每股約可配發1.5元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
瑞軒21日舉行股東常會承認及通過盈餘分配及減資案。圖／業者提供
瑞軒21日舉行股東常會承認及通過盈餘分配及減資案。圖／業者提供

瑞軒（2489）21日舉行股東常會，順利通過各項議案，包括承認盈餘分配案，將配發0.4485元現金股利。並通過現金減資7億元案，約相當於每股退還1.0294元，合計每股可配發約1.5元。

瑞軒2024年合併營收232.36億元，年增40.1%，為近八年新高。毛利率9.39%，年減0.2個百分點。稅後純益12.88億元，年增188.8%；每股稅後純益1.8元，比前年的0.58元倍增。股東會承認盈餘分配案，每股約配發0.4485元現金股利。

瑞軒為活化股東資金運用及透過調整資本結構以提升股東權益報酬率，股東會亦通過現金減資案，將辦理現金減資7億元，約相當於每股退還1.0294元，合計每股可配發約1.5元。

瑞軒今年首季財報，單季合併營收53.18億元，季減4.7%，年增23%。毛利率10.31%，分別季增1.02及年增2.33個百分點。稅後純益2.19億元，季減33.3%，年減61.6%；每股稅後純益0.32元。瑞軒今年前四個月累計合併營收73.77億元，年增20%。

展望2025年，瑞軒認為，大環境變數多，可能出現關稅增加或通貨膨脹等情況，瑞軒科技對於各項議題提前因應外，也借由調整業務結構，策略性優化產品線，期讓營收與獲利均能穩健發展。

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