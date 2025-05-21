快訊

LINE免費貼圖9款！女神李珠珢陪你180天 人魚漢頓終身免費用

為何增設台灣總部 黃仁勳妙答：「我們需要更多的椅子！」

NBA／雷霆下半場打爆灰狼！西區冠軍賽G1大勝26分

台積電等AI族群走揚 台股盤中漲逾200點

中央社／ 台北21日電

美股4大指數皆收黑，但輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天為台北國際電腦展（COMPUTEX）站台，今天台積電等AI族群股價走揚，帶動台股盤中漲逾200點，回到21700點之上。

11時10分左右，加權指數為21776.31點，漲250.28點，成交值新台幣1619.59億元。

台北國際電腦展前台股漲多回檔，昨天開展僅收漲2.2點，AI概念股經過兩天休息，終於在展期第2天走揚，尤其黃仁勳為輝達供應鏈站台，今天股價多有表現。

權值股台積電盤中達992元，漲14元；鴻海上揚1元至155元；聯發科漲15元至1330元。

輝達供應鏈除上述3家大型權值股之外，晶圓代工廠聯電盤中也上漲1.36%，IC設計股瑞昱達520元，漲0.19%；系統組裝及伺服器廣達達271.5元，漲1.88%；緯創更上揚4.11%至114元；緯穎達2325元，漲25元，漲幅1.09%；網通廠智邦達729元，漲3.55%。

具有資產題材的士林三寶，今天盤中僅士紙上揚，達61.7元，漲1.31%；士電下挫2.17%至180元；新紡跌0.52%至57.3元。

輝達 台積電

延伸閱讀

為何增設台灣總部 黃仁勳妙答：「我們需要更多的椅子！」

和黃仁勳合作有譜？ 中研院：與輝達洽談中

如何說服黃仁勳選台北？蔣萬安今從「大巨蛋」說起這故事

「科技三巨頭」齊聚 黃仁勳與張忠謀、林百里共進晚餐

相關新聞

創控掛牌上市蜜月夯 中籤者若高點賣出可賺萬元

半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控（6909）21日以每股32元掛牌上市，一開盤就以39.5元開出，股價一度衝高至...

大聯大：第2季拉貨需觀察

大聯大（3702） 昨（20）日召開2025年第1季線上法人說明會，財務長暨發言人袁興文、副總林春杰出席。林春杰說，第2...

貿聯營運燒 訂單追著跑

貿聯-KY（3665）受惠輝達GB200與AEC（主動式電纜）大量出貨，訂單追著產能跑，今年業績將逐季增長，其中高效運算...

晟銘電 搶輝達中東商機

AI伺服器機殼廠晟銘電（3013）大咬輝達中東AI大基建商機，總經理羅志吉昨（20）日表示，目前接單熱絡，積極擴產，將攜...

十銓：DRAM 合約價看漲

記憶體模組廠十銓（4967）總經理陳慶文昨（20）日表示，隨著主要DRAM廠減產效益持續發酵，看好第3季DDR4、DDR...

中環2025年全年毛利率看增

光碟片大廠中環（2323）董事長翁明顯昨（20）日表示，受惠國防、醫療相關需求旺，100G、200G等高階光碟市場供不應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。