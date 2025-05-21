創控掛牌上市蜜月夯 中籤者若高點賣出可賺萬元

半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控（6909）21日以每股32元掛牌上市，一開盤就以39.5元開出，股價一度衝高至42元， 中籤的投資人若賣在盤中高點，可以獲利1萬元，報酬率31.25%，創控順利展開蜜月行情， 盤中漲幅逾27%。

創控以自有品牌MiTAP系列產品提供監測低濃度AMC（氣體分子污染物）的客製化解決方案，廣泛應用在半導體產業及環境監測，目前在全球有超過500台創控的機台設備持續運營，且數量持續增加。

創控持續深化兩大應用場景，包括半導體微汙染物（AMC）精密監測與ESG氣體汙染監控，並且拓展至機台腔體、晶圓載具等高潔淨微環境需求，目前半導體製程控管約占創控營收8成、環境空氣監測約2成。

創控在半導體產業應用，包含潔淨室監測、廠房廠務環境、生產設備環境、晶圓載具環境及先進製程的設備內微環境監控，產品為客製化接單生產，今年4月營收2,376萬元，累計前4月營收1.54億元，年增87.33%。

創控表示，3奈米以下先進製程節點對AMC監測的剛性需求、及新產品針對晶圓傳送盒（FOUP）內部微環境常見汙染物即時監測，半導體廠的廠務設備端及微環境AMC監控需求強烈，隨著2奈米世代導入GAA架構與背面供電設計，製程監控潔淨門檻再提升，已提前布局未來需求，將是相當大的成長動能。