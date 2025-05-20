中環2025年全年毛利率看增
光碟片大廠中環（2323）董事長翁明顯昨（20）日表示，受惠國防、醫療相關需求旺，100G、200G等高階光碟市場供不應求，隨中環持續推出新產品及光碟片朝高階方向邁進，看好今年整體毛利率將持續攀升。
中環昨天參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），翁明顯受訪並釋出以上訊息。
中環長年穩居光學媒體市場龍頭、市占率逾六成，隨著日本SONY退出光碟業務，中環集團旗下Verbatim品牌全面接手全球市場，同時由Victor與JVC品牌接手日本市場業務，現為全球唯一能穩定供應全品項、高品質利基光碟的製造商，關鍵應用涵蓋醫療、備份等高標準領域。
今年電腦展中，Verbatim發表多款智慧儲存與行動周邊新品，包括強調資安的新一代固態硬碟、支援AI應用的可攜式觸控螢幕，以及整合充電功能的顯示器、氮化鎵（GaN）充電器與行動電源，展現研發整合實力。
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