快訊

三峽車禍檢警蒐證 肇事余翁返家繞路成疑點

熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

中環2025年全年毛利率看增

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

光碟片大廠中環（2323）董事長翁明顯昨（20）日表示，受惠國防、醫療相關需求旺，100G、200G等高階光碟市場供不應求，隨中環持續推出新產品及光碟片朝高階方向邁進，看好今年整體毛利率將持續攀升。

中環昨天參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），翁明顯受訪並釋出以上訊息。

中環長年穩居光學媒體市場龍頭、市占率逾六成，隨著日本SONY退出光碟業務，中環集團旗下Verbatim品牌全面接手全球市場，同時由Victor與JVC品牌接手日本市場業務，現為全球唯一能穩定供應全品項、高品質利基光碟的製造商，關鍵應用涵蓋醫療、備份等高標準領域。

今年電腦展中，Verbatim發表多款智慧儲存與行動周邊新品，包括強調資安的新一代固態硬碟、支援AI應用的可攜式觸控螢幕，以及整合充電功能的顯示器、氮化鎵（GaN）充電器與行動電源，展現研發整合實力。

翁明顯 日本 中環

延伸閱讀

影／疲勞問訊還言語騷擾？徐培菁砲轟檢察官濫權 光碟聲請一月無下文

電腦展登場「國際乾爹聚台北」 酒店公告流出掀熱議

拿公庫的錢給財團 苗博雅作證曾提醒柯文哲京華城會是他任內弊案

柯文哲「抓頭」代表不知道京華城案？檢、辯解讀很兩極

相關新聞

大聯大：第2季拉貨需觀察

大聯大（3702） 昨（20）日召開2025年第1季線上法人說明會，財務長暨發言人袁興文、副總林春杰出席。林春杰說，第2...

貿聯營運燒 訂單追著跑

貿聯-KY（3665）受惠輝達GB200與AEC（主動式電纜）大量出貨，訂單追著產能跑，今年業績將逐季增長，其中高效運算...

晟銘電 搶輝達中東商機

AI伺服器機殼廠晟銘電（3013）大咬輝達中東AI大基建商機，總經理羅志吉昨（20）日表示，目前接單熱絡，積極擴產，將攜...

十銓：DRAM 合約價看漲

記憶體模組廠十銓（4967）總經理陳慶文昨（20）日表示，隨著主要DRAM廠減產效益持續發酵，看好第3季DDR4、DDR...

中環2025年全年毛利率看增

光碟片大廠中環（2323）董事長翁明顯昨（20）日表示，受惠國防、醫療相關需求旺，100G、200G等高階光碟市場供不應...

事欣科軍工業務添動能

工業電腦廠事欣科（4916）首季進行波音認證，預期5月底將可拿到證書。法人指出，事欣科後續有望拿到波音軍工業務訂單，主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。