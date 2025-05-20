事欣科軍工業務添動能

工業電腦廠事欣科（4916）首季進行波音認證，預期5月底將可拿到證書。法人指出，事欣科後續有望拿到波音軍工業務訂單，主要應用於無人機，為今年營運添新動能。

隨著美國總統川普祭出關稅政策並強推美國製造，加上因應地緣政治帶來的國防預算提升潮，都將創造北美整體需求與供應同步成長。事欣科透露，商用航太及國防軍用等產品線也陸續有新訂單挹注。

市場傳出，事欣科與波音的軍工訂單洽談已近尾聲，由事欣科集團加州子公司負責供應，該子公司為唯一獲ITAR認證的台廠企業，取得該認證才可承接美國國防軍工相關業務訂單。

基本面方面，事欣科前四月營收11.4億元，年減13.4%，儘管營收表現不佳，但利潤表現持續上升，首季毛利率為21.52%，改寫九季來新高，稅後純益6,201萬元，每股純益0.6元。