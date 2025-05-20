系統整合暨製造商英濟（3294）衝刺AI布局報捷，旗下全新AI分析軟體產品MegAi Assistant獲國內大型醫院採用，目前正在測試與驗證階段，最快第4季有望貢獻業績。

英濟昨（20）日參加台北國際電腦展（COMPUTEX），釋出以上訊息。英濟前四月營收9.7億元，年減29.8%，展望未來，英濟執行董事徐婉晟指出，第2季業績將開始回溫，而且有部分急單挹注，下半年則將密切觀察關稅戰影響，期盼營運表現能倒吃甘蔗。

英濟集團策略長暨AI事業主管趙晟指出，AI應用成為全球趨勢，該公司已開發出同時適用於企業經營管理以及大型醫院醫護專用AI分析軟體，目前已有客戶開始測試與採用。

趙晟說明，英濟全新打造的MegAi Assistant為自主開發的智慧平台，結合公司既有的系統整合優勢、宏碁智慧裝置平台，以及一流醫療研究機構的數據與洞察能力，打造個人化健康助理。