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廣運 訂單看到三年後

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

廣運（6125）總經理柯智鈞昨（20）日表示，目前整體在手訂單70億元，創新高，能見度到2028年。今年公共工程、半導體發展及機電設備系統工程三箭齊發；五大產品在站穩智慧製造、智慧物流及無人搬運及戰情中心後，進一步發展半導體，預估今年半導體占接單量30%。

柯智鈞說，廣運未來發展三支箭及五大產品，三支箭包括公共工程、半導體發展及機電設備系統工程；五大產品則為智慧製造、智慧物流、無人搬運、半導體及戰情中心。其中，智慧物流已接獲國內知名物流業訂單。

台北國際電腦展（COMPUTEX）昨天登場，廣運偕同旗下金運科技參展。柯智鈞指出，今年新接訂單中，70%為智慧製造、智慧物流及無人搬運，去年開始切入半導體搬運解決方案，今年進入收成並大幅貢獻業績，目前半導體訂單占整體總訂單量30%，營收貢獻會逐步發酵。

柯智鈞表示，廣運的半導體是AHMS（自動物料搬運系統），包括路上跑的AMR及空中跑的OHT，第1季為第三波出貨，客戶為國內大廠，預估今年半導體接單量較去年成長兩倍。

營收 廣運 半導體

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