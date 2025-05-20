快訊

三峽車禍檢警蒐證 肇事余翁返家繞路成疑點

熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

十銓：DRAM 合約價看漲

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
十銓總經理陳慶文。記者李孟珊／攝影。
十銓總經理陳慶文。記者李孟珊／攝影。

記憶體模組十銓（4967）總經理陳慶文昨（20）日表示，隨著主要DRAM廠減產效益持續發酵，看好第3季DDR4、DDR5合約價有望再漲雙位數百分比，助攻營運。

陳慶文昨天帶領十銓團隊參加台北國際電腦展（COMPUTEX），展出工控、消費性等相關新品。他並透露，十銓邊緣AI訂單全面滿載，伺服器市場後續需求亦有望持續看升，明年底邊緣AI市場正式爆發後，有望掀起龐大換機需求潮，十銓正卡位相關商機。

談到DRAM市況，陳慶文預期，DDR4第3季合約價漲幅有望上看兩成，DDR5價格也將調升5％至10％。

陳慶文說明，三星、美光及SK海力士等DRAM大廠陸續開始縮小DDR4產能，加上中國大陸長鑫亦將減產DDR4，使市場供給不斷減少，惟後續仍有工控及車用等市場龐大需求，預期DDR4仍有至少三至四年生命周期，帶動短中期報價有望持續攀升，預期第3季DDR4漲幅將高於DDR5。

陳慶文提到，十銓今年邊緣AI類別訂單動具成長性，並在工控系統市場有不少斬獲，看好下半年工控市場成長動能將更顯著，加上當前DDR4庫存仍有一定水位，十銓在工控市場又是少數能支援DDR4工控產品的供應商，下半年出貨表現將備受期待。

另外，受美國發動關稅戰影響，使得科技業後市充斥不確定性，多家系統廠仍偏向以急單模式下單，引發相關拉貨動能僅是來自回補庫存而非真實需求。

對此，陳慶文認為，前陣子確實有急單挹注，但當前除了急單之外，零售市場訂單依舊穩定成長中，呈現每周補貨狀態，以工控及系統廠訂單出貨動能成長較大。預期隨著AI逐步開始落地並導入邊緣或終端應用，記憶體模組市場將全面到來。

記憶體模組 十銓

延伸閱讀

貨運海轉空急單 有望出現

華邦電轉運 大摩力挺

全民權證／南亞科 兩檔有戲

威剛董座陳立白：記憶體供給吃緊報價續揚 營運將「好上加好」

相關新聞

大聯大：第2季拉貨需觀察

大聯大（3702） 昨（20）日召開2025年第1季線上法人說明會，財務長暨發言人袁興文、副總林春杰出席。林春杰說，第2...

貿聯營運燒 訂單追著跑

貿聯-KY（3665）受惠輝達GB200與AEC（主動式電纜）大量出貨，訂單追著產能跑，今年業績將逐季增長，其中高效運算...

晟銘電 搶輝達中東商機

AI伺服器機殼廠晟銘電（3013）大咬輝達中東AI大基建商機，總經理羅志吉昨（20）日表示，目前接單熱絡，積極擴產，將攜...

十銓：DRAM 合約價看漲

記憶體模組廠十銓（4967）總經理陳慶文昨（20）日表示，隨著主要DRAM廠減產效益持續發酵，看好第3季DDR4、DDR...

中環2025年全年毛利率看增

光碟片大廠中環（2323）董事長翁明顯昨（20）日表示，受惠國防、醫療相關需求旺，100G、200G等高階光碟市場供不應...

事欣科軍工業務添動能

工業電腦廠事欣科（4916）首季進行波音認證，預期5月底將可拿到證書。法人指出，事欣科後續有望拿到波音軍工業務訂單，主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。