十銓：DRAM 合約價看漲

記憶體模組廠十銓（4967）總經理陳慶文昨（20）日表示，隨著主要DRAM廠減產效益持續發酵，看好第3季DDR4、DDR5合約價有望再漲雙位數百分比，助攻營運。

陳慶文昨天帶領十銓團隊參加台北國際電腦展（COMPUTEX），展出工控、消費性等相關新品。他並透露，十銓邊緣AI訂單全面滿載，伺服器市場後續需求亦有望持續看升，明年底邊緣AI市場正式爆發後，有望掀起龐大換機需求潮，十銓正卡位相關商機。

談到DRAM市況，陳慶文預期，DDR4第3季合約價漲幅有望上看兩成，DDR5價格也將調升5％至10％。

陳慶文說明，三星、美光及SK海力士等DRAM大廠陸續開始縮小DDR4產能，加上中國大陸長鑫亦將減產DDR4，使市場供給不斷減少，惟後續仍有工控及車用等市場龐大需求，預期DDR4仍有至少三至四年生命周期，帶動短中期報價有望持續攀升，預期第3季DDR4漲幅將高於DDR5。

陳慶文提到，十銓今年邊緣AI類別訂單動具成長性，並在工控系統市場有不少斬獲，看好下半年工控市場成長動能將更顯著，加上當前DDR4庫存仍有一定水位，十銓在工控市場又是少數能支援DDR4工控產品的供應商，下半年出貨表現將備受期待。

另外，受美國發動關稅戰影響，使得科技業後市充斥不確定性，多家系統廠仍偏向以急單模式下單，引發相關拉貨動能僅是來自回補庫存而非真實需求。

對此，陳慶文認為，前陣子確實有急單挹注，但當前除了急單之外，零售市場訂單依舊穩定成長中，呈現每周補貨狀態，以工控及系統廠訂單出貨動能成長較大。預期隨著AI逐步開始落地並導入邊緣或終端應用，記憶體模組市場將全面到來。