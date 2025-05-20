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雙鴻 水冷業績占比拚五成

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱模組大廠雙鴻（3324）董事長長林育申昨（20）日表示，雙鴻已成為輝達重要夥伴，預估明年水冷相關營收占比將超過五成。

林育申昨日率領雙鴻團隊參加台北國際電腦展（COMPUTEX），並首度對外展示輝達最新GB300水冷板與相關零組件解決方案。

林育申指出，水冷時代已正式降臨，未來電力即算力，算力即國力，市場對AI資料中心的需求只會有增無減。隨著AI晶片功耗愈來愈高，市場對散熱的需求同步水漲船高，有助產業迎來大好商機。

據悉，目前雙鴻水冷相關業務正持續擴大，接單量也不斷增加，泰國廠預估第3季起將達到滿載，並一路滿到年底，當地新廠房也已開始動工，估年底前可完工，明年首季末開始量產出貨。

雙鴻在今年電腦展展示新一代液冷與氣冷散熱技術，涵蓋伺服器、筆電、顯卡與車用產品。

電腦展 雙鴻 輝達

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