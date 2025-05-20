晟銘電 搶輝達中東商機

AI伺服器機殼廠晟銘電（3013）大咬輝達中東AI大基建商機，總經理羅志吉昨（20）日表示，目前接單熱絡，積極擴產，將攜手客戶積極搶進輝達中東AI供應鏈，下半年產能有望衝上滿載，整體展望樂觀。

羅志吉昨天率領晟銘電團隊參加台北國際電腦展（COMPUTEX），大秀旗下AI機櫃解決方案並受訪，釋出以上訊息。

羅志吉表示，雖然4月有川普政府發動關稅戰、5月又有新台幣匯率劇烈波動等干擾，但都不影響AI市場需求與訂單，目前GB200正在市場上逐漸放量，GB300預計最快第3季末或第4季就會開始陸續出貨，加上美中緊張關係緩解，晟銘電對下半年看法趨於樂觀。

市場聚焦輝達中東AI基建大單，羅志吉指出，目前國內許多大型ODM廠都正在爭取訂單，該公司也會隨著客戶一起供貨。據悉，晟銘電主要配合的ODM廠為廣達，旗下泰國廠也設置在廣達泰國廠附近，雙方合作關係密切。隨著廣達後續將扮演輝達中東AI專案代工要角，晟銘電也將迎來大單。

晟銘電4月營收9.39億元，為今年以來最佳，月增12.3%，年增14%；前四月營收33.41億元，年增46.3%，業績表現持穩向上。展望未來，羅志吉預估，從目前在手訂單估算，第2季獲利將優於首季，下半年逐季走升態勢確立，全年毛利率將維持在15%左右水準，營收則有望年增15%至20%，整體業績表現將更勝去年。

海外產能規劃部分，羅志吉指出，因應客戶要求，旗下泰國廠近期正在進行設備進駐，估計本季開始試產，7月進入量產階段，未來產能將比當前提升20%至30%。

晟銘電海外生產基地分布在中國大陸東莞、寧波，以及泰國，目前所有廠區平均產能利用率約六成至七成。羅志吉認為，下半年起，在GB200、GB300需求增強挹注下，產能利用率有望拉升到八成至滿載，藉此全力滿足客戶需求。