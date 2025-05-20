湯石照明 雙軌進擊拚營運

LED廠湯石照明 （4972）將於5月23日舉行股東常會，董事長湯士權於致股東報告書中表示，展望今年，在全球通膨趨緩及降息有望刺激消費下，經濟可望穩健成長，公司將持續採設計代工與自有品牌雙軌並行模式，自有品牌深耕大中華，設計代工鞏固歐洲並拓新興市場，力求營收穩定。

湯士權強調，應對市場變化，產品策略上將強化室內照明完整性，並投入低成本LED燈具開發。同時拓展戶外照明系列，創造未來成長動能。生產製造面則透過簡化產品線、推動自動化生產等方式，提升效率並減輕成本壓力，以維持競爭力。

湯石照明去年因合併大峽谷，合併營收雖顯著成長，但整體獲利表現不如預期。湯士權坦言，主因大陸經濟未如預期，致使原大峽谷事業產能利用率下降、生產成本上升，影響毛利率。