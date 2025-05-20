快訊

三峽車禍檢警蒐證 肇事余翁返家繞路成疑點

熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

湯石照明 雙軌進擊拚營運

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

LED廠湯石照明 （4972）將於5月23日舉行股東常會，董事長湯士權於致股東報告書中表示，展望今年，在全球通膨趨緩及降息有望刺激消費下，經濟可望穩健成長，公司將持續採設計代工與自有品牌雙軌並行模式，自有品牌深耕大中華，設計代工鞏固歐洲並拓新興市場，力求營收穩定。

湯士權強調，應對市場變化，產品策略上將強化室內照明完整性，並投入低成本LED燈具開發。同時拓展戶外照明系列，創造未來成長動能。生產製造面則透過簡化產品線、推動自動化生產等方式，提升效率並減輕成本壓力，以維持競爭力。

湯石照明去年因合併大峽谷，合併營收雖顯著成長，但整體獲利表現不如預期。湯士權坦言，主因大陸經濟未如預期，致使原大峽谷事業產能利用率下降、生產成本上升，影響毛利率。

營收

延伸閱讀

從不推薦…債券ETF一場空？直雲：利差沒賺到、匯損先爆！

遊戲愈來愈便宜？Take-Two執行長：考量通膨因素 其實並沒有變貴

夜間操作更便利 Toyota Corolla Cross原廠升級LED窗控開關

Fed主席鮑爾：未來通膨將劇烈變動 供給面震撼將更頻繁且持久

相關新聞

久禾光上櫃 蜜月行情甜

筆電鏡頭廠久禾光（6498）昨（20）日以每股72元掛牌上櫃，早盤以86元開出後，一度站上89.9元，終場收89元，上漲...

雙鴻 水冷業績占比拚五成

散熱模組大廠雙鴻（3324）董事長長林育申昨（20）日表示，雙鴻已成為輝達重要夥伴，預估明年水冷相關營收占比將超過五成。

群聯攻AI應用

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）執行長潘健成昨（20）日表示，近期NAND控器IC供...

廣運 訂單看到三年後

廣運（6125）總經理柯智鈞昨（20）日表示，目前整體在手訂單70億元，創新高，能見度到2028年。今年公共工程、半導體...

英濟業績倒吃甘蔗

系統整合暨製造商英濟（3294）衝刺AI布局報捷，旗下全新AI分析軟體產品MegAi Assistant獲國內大型醫院採...

湯石照明 雙軌進擊拚營運

LED廠湯石照明（4972）將於5月23日舉行股東常會，董事長湯士權於致股東報告書中表示，展望今年，在全球通膨趨緩及降息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。