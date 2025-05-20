台郡打入輝達伺服器鏈
台郡（6269）布局AI伺服器相關液體感測器鴨子划水多年，逐步浮上檯面，輝達在台北國際電腦展秀出相關供應鏈證實傳聞不假。台郡先前預告，看好AI基礎建設商機，預期AI伺服器相關應用業績2026年可望翻倍。
去年業界傳出台郡已切入輝達AI伺服器液冷系統的感測器小量產，如今相關傳聞獲得輝達官方展示證實。
台郡在年初法說會時提到，2025年力求轉虧為盈，2024年營運為谷底，今年開展AI傳輸技術整合與行動裝置產品線調整方針，預期2026年營運恢復到2021至2022年表現，2026年AI伺服器相關應用業績可望翻倍。
台郡2024年每股虧損2.56元，今年首季每股虧1.76元。
AI傳輸技術整合方面，台郡強調，過往布局5G高頻技術因美中貿易戰尚未大幅採用，公司並專注在高速運算之後的資料傳輸應用，將AI伺服器歸類於雲端運算應用，應對空間微縮與散熱不足等挑戰，公司提出對應的MPI與LCP軟板整合解決方案取代傳統傳輸方式，此部分已獲得AI客戶採用出貨，預期AI伺服器營收占比2025年為高個位數百分比。
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