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義隆攜誠屏 推智慧零售方案

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

義隆（2458）旗下義明科技與顯示解決方案廠商誠屏科技策略合作，昨（20）日發表2.5D影像感測器的智慧零售領域應用，並於台北國際電腦展中亮相。

雙方合作模式是將義明自主研發的2.5D深度影像感測器導入誠屏最新一代POS一體機方案中，共同推動智慧零售領域的新應用。義明表示，其2.5D影像感測器具備160x160解析度的深度影像輸出，提供抗偽造能力，並可在高速動態場景下精準擷取影像，降低運動模糊。其高幀率特性也能滿足即時性需求，適用於智慧物聯網影像辨識應用。

這次合作是由誠屏負責POS終端整合應用，義明提供核心影像感測模組與AI演算法支援。義明提到，透過2.5D影像感測，POS系統可自動調整螢幕亮度與操作介面。此外，這套系統也支援人臉辨識與防偽功能，可協助零售業者實現個人化服務，與安全權限控管。

義明董事長張鴻德指出，與誠屏合作是義明落實光學感測、AI與邊緣運算整合應用的重要里程碑。

感測器 POS AI

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