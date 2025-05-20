網家看AI PC 買氣爆發

網路家庭（8044）旗下PChome 24h觀察，今年AI顯卡與AI PC新品密集釋出，消費者換機意願明顯升溫，統計前四月站上輝達（NVIDIA）RTX 50系列顯卡相關搜尋量逼近百萬次，RTX 5070 Ti搜尋熱度最高，首波預購更於開賣日秒殺完售，成為RTX 50系列中最快搶購一空的熱門型號。

台北國際電腦展今年主題定調為「AI NEXT」，聚焦智慧運算與機器人、次世代科技、未來移動三大核心領域。

PChome 24h購物昨（20）日凌晨同步NVIDIA官方限量開賣全新「RTX 5060」入門級顯卡，推薦MSI VENTUS GeForce RTX 5060 8GB 2X OC 顯卡。

PChome指出，站上今年前四月AI PC總銷量較去年同期激增近四倍，銷售占比突破整體筆電品類的五分之一，顯示消費者對AI PC的高度接受與升級需求。銷售前三名的AI PC主打輕巧便攜，重量均低於1.5公斤，其中兩款更配備直覺觸控螢幕，滿足現代用戶對「輕薄」與「觸控」的雙重需求。