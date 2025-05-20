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熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

網通廠攻資料中心商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠智邦（2345）、明泰、神準等業者搶攻AI資料中心（AIDC）市場需求商機，今年衝刺800G交換器，同時投入1.6T交換器產品研發，業界人士指出，800G產品今年可望放量出貨，但仍非市場需求主流，1.6T交換器產品更符合未來AIDC趨勢需求，年底可望試量產，明年上半年開始出貨，關鍵在於客戶導入時程。

近年隨著AI需求驅動，乙太網路交換器升級速度也快速提升，目前智邦、明泰等800G交換器都已經出貨，不過，業界人士指出，今年仍以400G為主流，800G量產出貨雖然占比仍不到兩成，但是大型雲端服務供應商（CSP）等高階客戶的需求強勁。

此外，為迎接未來AI需求，據了解，智邦已經完成1.6T的AI資料中心交換器研發及設計，年底可望推出樣品。

明泰強打64 ports高速1.6T AI資料中心水冷式交換機，採用博通最新102.4Tbps 1.6T交換機晶片，專為應對生成式AI、影音串流平台及物聯網應用的龐大資料處理需求設計，明泰預估，今年底可望試量產，明年正式出貨。

神準則深化與英特爾（Intel）的合作關係，在英特爾展區展出「NetSec Accelerator with Security VNF Solution－網路安全加速平台搭載虛擬化安全功能解決方案」，大秀網路安全與邊緣運算領域的技術整合與創新成果。

明泰 AI

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