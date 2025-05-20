富采整合資源 衝雙加值引擎

LED大廠富采（3714）將在5月23日召開股東常會，董事長彭双浪在致股東報告書中表示，2025年將正式合併旗下晶元光電與隆達電子，成立富采光電公司，將更有效整合集團資源，全力衝刺「雙加值引擎」策略，並深化「3+1長期發展策略」，鎖定車用、先進顯示、智能感測及AI光通訊等新領域，加速轉型步伐。

彭双浪強調，未來營運將以「場域加值」與「方案加值」雙引擎驅動。在重點發展的AI光通訊領域，富采已完成25Gbps高速VCSEL開發，預計2025年陸續推出50Gbps至100Gbps產品。

車用市場亦是重點，去年車用營收年增8%，未來將以ADB頭燈、Mini LED背光顯示等擴大與全球客戶合作。