證交所攜手GQ 提供休息室服務

臺灣證券交易所前進台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），除了與外貿協會合作之外，亦攜手國際時尚集團GQ，在會場提供COMPUTEX Hospitality Lounge休息室服務，作為報名參加證交所活動的國內外機構投資人會談及休憩場域。

在矚目的科技盛會台北國際電腦展中，證交所今年創意盡出，大力行銷台灣資本市場，並與外貿協會、GQ合作，自昨（20）日至23日期間，在會場設置COMPUTEX Hospitality Lounge，盼透過在全球AI科技領袖與國際投資人雲集之際，打造結合科技、永續與市場交流的休憩場域，行銷臺灣資本市場特色與潛力。

證交所表示，這次COMPUTEX Hospitality Lounge以「臺灣智慧科技島」為概念，築起溫潤質感的空間，設有專屬休憩區、資訊牆與舒適座席，並結合多個台灣知名品牌，提供台灣獨有的精緻餐飲，例如台灣特有咖啡等，讓國內外機構投資人、企業代表以及觀展民眾來此會談與休憩之際，也能更了解台灣資本市場。