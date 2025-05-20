永續債今年來發行654億

今年櫃買中心持續將永續發展債券列為重要推動業務，截至5月20日今年以來已發行22檔，發行金額為新台幣654億元，並已有多家取得永續發展債券資格認可之發行人，可望於近期陸續發行並上櫃掛牌。

綠色債券今年來已發行14檔，發行總金額合計為新台幣539億元，包括高雄市政府發行三檔共25億元、台北富邦商業銀行發行25億元、法國電力公司發行163.8億元、法商法國巴黎銀行台北分行發行16.5億元、彰化商業銀行（2801）發行10億元、法商東方匯理銀行台北分行發行10億元、第一商業銀行發行15億元、台積電發行192億元、元大商業銀行發行10億元、台灣電力發行二檔共72億元。

社會責任債券方面，今年來已發行二檔，發行總金額合計為新台幣62億元，為台北富邦商業銀行發行一檔25億元、台灣大哥大發行一檔37億元。

可持續發展債券，今年來已發行六檔，發行總金額合計為新台幣53億元，包括渣打銀行發行7億元、桃園市政府發行12億元、玉山商業銀行發行三檔共13億元、上海商業儲蓄銀行發行21億元。