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熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

貿聯營運燒 訂單追著跑

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

貿聯-KY（3665）受惠輝達GB200與AEC（主動式電纜）大量出貨，訂單追著產能跑，今年業績將逐季增長，其中高效運算（HPC）部門營收占比今年挑戰35%，同步推升獲利提升，今年營運再戰新高，同時已與美系大客戶開發人型機器人線束與連接器，可望成為未來業績成長動能。

貿聯資深副總林明村昨（20）日表示，由於ODM廠已解決GB200組裝問題，高速線可望大量出貨，推升今年業績將一季比一季好，成長主力就是GB200與AEC，由於HPC營收占比已達28%，今年將挑戰35%，毛利與獲利同步提升。

他說，GB200客戶主要是美國雲端服務供應商，目前是在馬來西亞、印尼與台灣等地生產。他表示，GB300貢獻主要在明年，雖沿用GB200的Bianca架構，然仍有設計變更，例如電源由六條變為八條，伺服器高速線也升級，平均出貨單價較前一代高出20%，至於下一代Vera Rubin規格也在開發中。

馬來西亞 貿聯 營收

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