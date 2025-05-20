大聯大：第2季拉貨需觀察

大聯大（3702）昨（20）日召開2025年第1季線上法人說明會，財務長暨發言人袁興文、副總林春杰出席。林春杰說，第2季仍需要觀察客戶拉貨情況，因為關稅寬限期已有客戶提早拉貨；對於川普政府對等關稅造成不確定性，會配合客戶轉移生產提供服務，確保生意不受影響。

終端應用來看，林春杰提到，今年首季電腦成長高，記憶體方面也年增成長，主要是受惠價格反彈與AI伺服器促使HBM出貨挹注產值成長，同時DDR4／5製程轉換帶動供需失衡。

外界關注新台幣大幅升值干擾，袁興文說，美元交割貨幣在新台幣報表會有變動，換算有影響，但毛利率不受影響，主要是進出口貨互相抵銷；關稅負擔議題方面，分銷商關稅部分原則上依據客戶廠區而定，影響有限。

大聯大先前已公布財報展望，2025年第1季營收、營業淨利、稅後純益均超越財測高標，分別季增7.4%、10.7%及17%，達2,488.34億元、42.84億元及18.98億元，單季每股稅後純益（EPS）1.13元。

展望2025年第2季，大聯大預估，若以新台幣31元兌1美元匯率假設，預估營業收入為2,100億至2,200億元，預估毛利率介於3.6%~3.8%，預估營業利潤率在1.8%~1.9%，預估稅後純益為15.41億至17.83億元，預估單季EPS為0.92元至1.06元。

大聯大受惠生成式AI迅速發展，推動相關傳統及AI伺服器、電源、PC等電子零組件需求增加，以及客戶提前拉貨等影響，2025年3月營收創歷史新高達1,101.7億元，月增51.2%，相較去年同期年增57%；第1季營收超越財測高標2,100億並為單季歷史次高2,488.3億元，季增7.4%、年增36.8%。