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熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

統一超 瞄準烘焙商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

看準國內甜點市場持續成長，統一超（2912）旗下7-ELEVEN積極擴展烘焙商品線，自2023年起強化甜點專櫃布局，目前已於全台逾5,000家門市設置冷藏甜點專區，並推出自有品牌「LADEARS」，主打小份量、個人化與全時段甜食補給，成功搶占分眾市場需求。根據內部統計，冷藏甜點近一年銷售業績翻倍成長，成為超商高成長品類。

7-ELEVEN指出，目前甜點專櫃已整合進口甜品、布丁、優格、果凍與本地開發的「優菓甜坊」系列等逾70款商品，累計吸引逾千萬人次購買，其中，以布丁與半月燒等輕食型甜點最受消費者青睞，帶動搭餐併買效益。進口與聯名商品同樣具話題性，如與韓國延世大學合作的生乳包、與富錦樹聯名的限定甜點，皆推升該類別銷售表現約三成。

自有品牌「LADEARS」自去年5月推出以來，鎖定25至45歲客層，主打西式冷藏甜點，與甜點師傅共同研發，結合在地農產原料，至今已開發18款產品，包括蛋糕、杯裝甜點、生乳捲與塔類等。

其中「德式布丁」以份量十足、價格實惠受到市場高度回響，上市一年即躋身超商手工甜點億元俱樂部，銷量占比達10%，成為最受歡迎的固定選購商品。其次為提拉米蘇、草莓法式千層蛋糕，今年初再推出全新馬卡龍甜點，則有望成為帶動「LADEARS」下一波成長的新商品。

超商 甜點

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