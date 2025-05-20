台聚 拓展利基型產品

台聚集團台聚（1304）、亞聚及台達化三公司昨（20）日同步舉行法說會，台聚表示，中美貿易衝突降溫，但大陸EVA供過於求壓力仍持續上升，公司將爭取東南亞與印度訂單；亞聚認為，美國對等關稅影響，市場不確定性導致下游觀望，將持續拓展利基型產品，擴大營運能量。

台達化因應大陸市場持續新增產能，持續調整市場布局，今年前四月ABS非大陸香港市場占比已推進至90％，GPS非大陸香港市場占比也達94％。

台聚表示，目前乙烯與HD/LLD利差仍高於開工成本，將積極爭取訂單。大陸較特殊級別EVA仍仰賴美國進口，因關稅衝突疑慮，客戶為降低風險，有機會轉向公司購料，有助增添第2季營運能量。

台聚今年第1季因PE內銷市場需求微幅萎縮，積極爭取外銷訂單，首季銷售年增10.1％。在原料乙烯跌幅大於PE，第1季毛利率較去年第4季好轉，外銷大客戶也因中美貿易衝突轉回向公司購料。

台聚的EVA行情延續去年底反彈態勢，毛利率也較去年第4季明顯好轉，搭配生產線除必要檢修外，維持滿產，銷售順暢；其中，EVA應用結構為發泡占比25.7％、熱熔膠25.2％、光伏料49.1％ 。