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遠百：還要開三家百貨

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導
遠百董事長徐旭東在會後記者會表示，現代消費者期待的是一個「MIX的商場」。嚴雅芳/攝影
遠百董事長徐旭東在會後記者會表示，現代消費者期待的是一個「MIX的商場」。嚴雅芳/攝影

遠百（2903）董事長徐旭東昨（20）日表示，零售業在台灣發展潛力尚未飽和，需求正在增加，市場仍有很大的成長空間。遠百未來仍有三家百貨將開幕，SOGO大巨蛋商場明年首季開出，接下來還有重建的遠百寶慶店以及亞東TPARK新據點，預計分別於2028年、2029年開幕。

遠百昨日舉辦股東會，徐旭東表示，現代消費者期待的是一個「MIX的商場」，不再只是傳統百貨，而是結合購物、餐飲、娛樂、休閒、文創等多元功能於一體的複合式空間。

他表示，目前SOGO大巨蛋商場正在進行裝修，預估明年首季開出，遠百接下來還會陸續開出重建的遠百寶慶店以及亞東TPARK新據點。有別於寶慶店是整棟商場，TPARK則採樓上商辦、樓下商場的設計，瞄準全客層，該案鄰近亞東醫院站捷運出口，面積逾萬坪，預計可吸引周邊土城、樹林、中永和等區域客。

徐旭東說，TPARK園區目標是打造一個整體性強、環境友善的多功能園區，並持續引入創新構想與元素，以提升整體吸引力。他指出，園區發展定位多元，涵蓋娛樂型的 Amusement Park、消費導向的 Shopping Park，以及重視永續的 ESG Park，具多面向的發展潛力。目前每天都有新進展與新調整，儘管規劃仍持續優化中，但具備強大發展空間，加上團隊全力推動，未來將帶動區域成長。

談及中國市場，徐旭東表示，中國市場規模龐大，許多地區仍具發展潛力。雖然在兩岸關係及政治層面上存在一些考量，但他認為，商業發展應回歸市場本質，看好中國擁有龐大人口基數有利零售發展。

遠百 徐旭東

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