大聯大法說會／關稅寬限期客戶提早拉貨 第2季仍需要觀察
大聯大（3702）今日召開2025年第1季線上法人說明會，財務長暨發言人袁興文、副總林春杰出席。林春杰說，看待第2季仍需要觀察客戶拉貨情況，因為關稅寬限期已有客戶提早拉貨。
他也說，川普政府對等關稅造成不確定性，配合客戶轉移到何處生產都跟著提供服務，確保生意不受到影響。
終端應用來看，他提到，今年首季電腦成長高，記憶體方面年增成長，主要受惠於價格反彈與AI伺服器促使HBM出貨挹注產值成長，同時DDR4/5製程轉換帶動供需失衡。
外界關注新台幣大幅升值干擾，袁興文說，美元交割貨幣在新台幣報表會有變動，換算有影響，但毛利率不受影響主要是進出口貨互相的抵銷，關稅負擔議題方面身為分銷商關稅部分原則上依據客戶廠區而言影響有限。
大聯大先前已公布財報展望，2025年第1季營收、營業淨利、稅後淨利及EPS均超越財測高標，分別季增7.4%、10.7%及17%達NT$2,488億3仟4佰萬元、NT$42億8仟4佰萬元及NT$18億9仟8佰萬元，EPS為NT$1.13。
展望2025年第2季，大聯大預估，若以新台幣31元兌1美元匯率假設，預估營業收入為NT$2,100億至NT$2,200億，預估毛利率介於3.6%~3.8%，預估營業利潤率則在1.8%~1.9%，預估稅後淨利為NT$15億4仟1佰萬元至NT$17億8仟3佰萬元，預估EPS為NT$0.92元至NT$1.06元。
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