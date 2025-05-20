記憶體雙利多！這兩檔首登輝達背板、華邦電獲大摩撐腰

記憶體族群利多湧現，大摩將華邦電（2344）列為首選，同時，威剛（3260）、群聯（8299）首度入列輝達（NVIDIA）供應鏈，推升相關個股走高。

華邦電受惠大摩看好NOR FLASH後市，並給予「優於大盤」評等，目標價25元，近午成交量突破10萬張，穩居台股人氣王寶座，股價強漲逾4%，帶動南亞科（2408）、品安（8088） 守穩高檔。

威剛、群聯首度登上輝達AI供應鏈背板，搶攻AI伺服器、機器人、邊緣運算等應用市場。群聯盤中強漲逾3%，重返500元大關，並一度衝高至516元，即將封閉4月初缺口。威剛亦持穩高檔，成功收復5日線，展現市場信心。

大摩對NOR FLASH市場看法轉為正向，預期第3季價格將開始上漲，市占率轉移及技術提升有望帶動供應鏈回暖。華邦電受惠於市場變化，獲列首選標的，評等「優於大盤」、目標價25元。大摩指出，NOR FLASH供應鏈已保守觀望三個季度，目前價格處於低基期，下跌機率不高，雖然漲勢能否延續至第4季尚不確定，但市場氛圍已改善。大摩並將華邦電2025年EPS估值轉為正值，而隨著DDR4需求增強且競爭者退出市場，華邦電在PC市場市占提升，可望增添獲利動能。

此外，台灣記憶體產業迎來重大突破，威剛與群聯首度進入輝達供應鏈，打破SK海力士、三星、美光等韓美企業獨占AI記憶體市場的局面，並切入機器人、AI伺服器、邊緣運算等應用場景，市場動能值得關注。

威剛作為全球第二大、台灣最大記憶體模組廠，與工業電腦大廠合作開發機器人記憶體解決方案，並供應AI伺服器與通用型伺服器記憶體，積極拓展AI產業鏈布局。同時，威剛與技鋼在巴西設立伺服器記憶體產線，進軍新興市場。此外，推出TRUSTA品牌，強化AI訓練、推論及高效運算儲存方案。

群聯則以全球前兩大NAND Flash控制IC廠之姿，深化AI布局。其aiDAPTIV+平台透過快取機制 優化LLM訓練數據儲存，提升終端裝置AI運算效能，迎接AI記憶體新市場。