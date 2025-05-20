快訊

惡鄰居冷氣外機熱風直吹！她怒「陽台變烤箱」 網給解方：可依法主張

21日迎小滿「將軍星」發威！四生肖行動力飆升、事業財富點到滿

遭葛斯齊酸「裝可憐深夜只想錢」 S媽揭向汪小菲討債內幕

記憶體雙利多！這兩檔首登輝達背板、華邦電獲大摩撐腰

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

記憶體族群利多湧現，大摩將華邦電（2344）列為首選，同時，威剛（3260）、群聯（8299）首度入列輝達（NVIDIA）供應鏈，推升相關個股走高。

華邦電受惠大摩看好NOR FLASH後市，並給予「優於大盤」評等，目標價25元，近午成交量突破10萬張，穩居台股人氣王寶座，股價強漲逾4%，帶動南亞科（2408）、品安（8088） 守穩高檔。

威剛、群聯首度登上輝達AI供應鏈背板，搶攻AI伺服器、機器人、邊緣運算等應用市場。群聯盤中強漲逾3%，重返500元大關，並一度衝高至516元，即將封閉4月初缺口。威剛亦持穩高檔，成功收復5日線，展現市場信心。

大摩對NOR FLASH市場看法轉為正向，預期第3季價格將開始上漲，市占率轉移及技術提升有望帶動供應鏈回暖。華邦電受惠於市場變化，獲列首選標的，評等「優於大盤」、目標價25元。大摩指出，NOR FLASH供應鏈已保守觀望三個季度，目前價格處於低基期，下跌機率不高，雖然漲勢能否延續至第4季尚不確定，但市場氛圍已改善。大摩並將華邦電2025年EPS估值轉為正值，而隨著DDR4需求增強且競爭者退出市場，華邦電在PC市場市占提升，可望增添獲利動能。

此外，台灣記憶體產業迎來重大突破，威剛與群聯首度進入輝達供應鏈，打破SK海力士、三星、美光等韓美企業獨占AI記憶體市場的局面，並切入機器人、AI伺服器、邊緣運算等應用場景，市場動能值得關注。

威剛作為全球第二大、台灣最大記憶體模組廠，與工業電腦大廠合作開發機器人記憶體解決方案，並供應AI伺服器與通用型伺服器記憶體，積極拓展AI產業鏈布局。同時，威剛與技鋼在巴西設立伺服器記憶體產線，進軍新興市場。此外，推出TRUSTA品牌，強化AI訓練、推論及高效運算儲存方案。

群聯則以全球前兩大NAND Flash控制IC廠之姿，深化AI布局。其aiDAPTIV+平台透過快取機制 優化LLM訓練數據儲存，提升終端裝置AI運算效能，迎接AI記憶體新市場。

記憶體模組 AI

延伸閱讀

傳輝達設上海研發中心 前白宮官員籲川普政府阻止

輝達落腳北士科 她讚蔣萬安神救援 曝1模式合作期更久

大摩看陸AI 沉睡的巨人醒了

輝達攜鴻海、台積及國科會打造主權AI GB300下半年問世

相關新聞

研華拚業績 火力全開

工業電腦龍頭研華（2395）衝刺業績火力全開，昨（19）日宣布將透過五大領域切入工業智能產業，並結盟高通，成為高通物聯網...

宏碁新品齊發 動能升溫

台北國際電腦展（COMPUTEX）今（20）日登場，宏碁（2353）昨（19）發表一系列新品搶市，涵蓋AI PC、輕薄筆...

技嘉第2季營運淡季不淡

技嘉（2376）受惠主機板、顯卡與筆電等產品需求暢旺，本季業績將淡季不淡，甚至可望優於首季，下半年進入傳統出貨旺季，業績...

代工廠瞄準輝達商機

台北國際電腦展（COMPUTEX）今（20）日起開展，代工廠廣達（2382）、英業達、緯穎、仁寶均攜手輝達開發新產品，搶...

黃仁勳開講 老AI意興闌珊、仁寶搭兆元宴勁揚

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳19日發表首場主題演講，但市場反應不如預期，台積電（2330）、聯發科（2454...

華泰湧急單 業績向上

封測廠華泰（2329）搶搭記憶體報價上漲大商機，加上美國加徵對等關稅目前仍在90天內的暫緩期，客戶積極下單備庫存，近期急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。