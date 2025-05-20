黃仁勳背板明牌撐盤 欣普羅飆漲停外還有這幾檔也強漲

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月19日發表主題演講，為台北國際電腦展（COMPUTEX）揭開序幕，且再度秀出供應鏈背板，逾50家台廠供應鏈出列，多家背板明牌股成為20日台股的亮點，欣普羅（6560）以平盤開出後快速飆上漲停鎖死， 表現亮眼，勤誠（8210）大漲逾5%、佳必琪（6197）漲逾4%。

台北國際電腦展（COMPUTEX）20日登場，黃仁勳再度來台，他在開展前發表主題演講時宣告輝達從科技公司轉型為「全球 AI 基礎建設公司」，並發表多項產品與技術，最後更公布輝達海外總部將落腳北士科；當然，供應鏈背板秀也再度登場。

黃仁勳再秀出背板牆，點名台廠供應鏈，包括研揚、智邦、宏碁、威剛、凌華、研華、安提（宜鼎）、欣普羅、華擎、華碩、雙鴻、奇鋐、圓剛、波若威、貿聯、國泰金、勤誠、藍天、仁寶、中信金、台達電、益登、玉山金、慧友、汎定（豐藝）、富士康（鴻海）、全漢、技嘉、英業達、佳必琪、廣運、川湖、京元電子、立端、麗臺、光寶科、嘉澤、聯發科、神達、微星、宸曜、新漢、和碩、群聯、廣達、瑞昱、南俊、所羅門、矽晶、台積電、聯電、欣興、緯創、緯穎、聰泰。

多家背板明牌20日表現吸睛，欣普羅以32.5元平盤開出，股價快速衝上漲停35.75元鎖死，表現亮眼；另外勤誠盤中上漲逾5%，佳必琪漲幅逾4%，川湖（2059）、麗臺（2465）也大漲；聯發科（2454）、鴻海（2317）、和碩（4938）、台達電（2308）、欣興（3037）也是上漲表現。

欣普羅表示，實物投影機在前幾年疫情期間出貨爆增，疫情過後面臨庫存修正壓力，導致近兩年營運處於谷底，並陷入虧損，今年首季在庫存調整陸續結束、低階產品拉貨回到接近疫情前水準帶動下，營收顯著上揚。

欣普羅受惠實物投影機庫存調整結束，拉貨回到正軌，本季在美國對等關稅90天豁免期效應帶動下，客戶拉貨轉趨積極，目前訂單能見度約3個月，整體拉貨表現不差。

欣普羅今年力拚轉盈，有望中止連兩年虧損，但後續仍需觀察美對等關稅對終端消費需求影響；下半年因關稅戰變數是否影響終端需求消費，目前還看不清楚。