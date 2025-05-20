輝達釋出 NVLink IP 震撼彈 世芯攻漲停、信驊閃紅燈

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在COMPUTEX 2025演講引爆AI熱潮，宣布開放NVLink技術，激勵相關供應鏈股價，股后世芯-KY（3661）強攻漲停，股王信驊（5274）股價一度亮紅燈，聯發科（2454）也穩步上揚，帶動千金族群多頭氣勢。

黃仁勳在演講中揭示了AI產業的五大發展布局，並強調輝達已轉型為AI基礎設施供應商。其中最受矚目的焦點是開放獨門高速傳輸技術NVLink，目的是建立NVLink Fusion生態系，讓合作夥伴能打造半客製化AI基礎架構。這項技術已發展到第五代，具備高頻寬、低延遲的特性。

黃仁勳指出，AI正為各產業帶來變革，未來的「AI工廠」將取代傳統資料中心，成為一個數兆美元的巨大市場，其產出不再是算力，而是高價值的AI生成內容。透過全球合作夥伴生態系，輝達正協助企業導入AI，包括聯發科、世芯-KY等台灣廠商都將受惠於NVLink生態系，有機會打造客製化AI晶片。同時，輝達也與宏碁、華碩、戴爾、技嘉、惠普、聯想、微星等台灣製造商合作，共同打造個人AI超級電腦DGX Spark與DGX Station系統。

作為輝達的重要夥伴，信驊董事長林鴻明表示，公司正與輝達密切合作，BMC晶片已成功打入Blackwell架構平台的GB200／300供應鏈。隨著輝達預計明年推出新一代的Rubin架構平台，信驊的新一代AST2700 BMC產品線也已設計定案，樂觀看待後續出貨表現。林鴻明指出，近期客戶拉貨動能增強，反映真實的伺服器市場需求，來自美國和中國大陸客戶的訂單動能均維持成長。除了主力產品BMC，信驊也同時推出PFR、橋接晶片（BIC）等新產品線，並看好未來資料中心對資安需求的提升，有望導入其推出的PFR晶片。