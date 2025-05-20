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台積電股價一度壓回平盤 黃仁勳效應不敵系統性風險

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度來台成為話題，不過此次對股市的科技股效應相對往年減退，台積電20日早盤股價一度壓回平盤984元，法人分析，系統性風險干擾台股表現，川普政府對等關稅戰疑慮也再次升溫。

美股昨日表現不佳，法人分析，受到系統性風險升溫干擾，預期台股將呈震盪格局。資安軟體股相對活躍。

法人分析喔，國際信用評等機構穆迪5月16日將美國信評等級由最高的Aaa調降至Aa1，導致長短期美債殖利率飆高；美國財政部長貝森特5月18日警告，談判欠缺善意國家將面臨4月2日公布之對等關稅稅率，再次讓關稅戰升溫。儘管520行情台股上漲機率高，但受到外部因素干擾，台股盤勢面臨系統風險。

受穆迪調降美國主權信評衝擊，美債30年期殖利率飆破5%、10年期殖利率破4.5%，導致美股早盤重挫；盤中美債殖利率漲幅收斂，美股三大指數由黑翻紅。美股道瓊指數漲0.32%、那斯達克指數漲0.02%、S&P 500指數漲0.09%，費城半導體指數跌0.50%；輝達漲0.13%、不過台積電ADR跌0.37%。

籌碼方面，集中市場賣超130.5億元，台指期淨空單增加506口至37,713口。買超金額前五名：中信金（2891）、聯電（2303）、統一（1216）、台光電（2383）、智邦（2345）。賣超金額前五名：聯發科（2454）、台積電（2330）、陽明海運（2609）、長榮（2603）、仁寶（2324）。

台股 台積電

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