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代工廠瞄準輝達商機

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

台北國際電腦展（COMPUTEX）今（20）日起開展，代工廠廣達（2382）、英業達、緯穎、仁寶均攜手輝達開發新產品，搶攻AI商機。

廣達宣布，集團旗下雲達科技將推出支援輝達技術的廣泛產品組合。包括機櫃級GB300 NVL72系統、QCT QoolRack側車式（Sidecar）液冷解決方案、QCT AI POD解決方案以及數位孿生等應用。相關技術將有助推動生成式AI、代理AI與實體AI的發展。

英業達攜手輝達、所羅門，打造自動化協作型機械手臂系統（亦稱Cobot系統），透過輝達的Isaac Manipulatore CUDA-X acceleration libraries驅動路徑優化工具精進智慧生產與機器人手臂，並結合所羅門AI光檢軟體，衝刺AI伺服器智慧製造。

緯穎則與輝達合作開發新世代AI伺服器，包括GB300 NVL72、HGX B300等，並同步搶攻高效直接液冷（DLC）解決方案及先進網路解決方案。

緯穎與緯創是首批搭載GB300 NVL72系統的合作夥伴之一，此次將展出全液冷、機櫃級AI運算系統，搭載72顆Blackwell Ultra GPU。與Hopper平台相比，該系統在推理模型推論效能上提升達50倍。

仁寶積極衝刺量子運算應用，推出結合輝達CUDA-Q函式庫的CGA-QX運算平台，加速研究人員開發量子計算應用。仁寶並與馬偕紀念醫院、屏東大學簽署策略合作備忘錄，共同籌劃AI及量子啟發運算驅動的精準醫療解決方案。

輝達 緯穎 AI

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