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宏碁新品齊發 動能升溫
台北國際電腦展（COMPUTEX）今（20）日登場，宏碁（2353）昨（19）發表一系列新品搶市，涵蓋AI PC、輕薄筆電、電競筆電、平板、顯示器、電競螢幕、無線分享器等。法人看好，宏碁新品齊發，有望為下半年營運增添新動能。
宏碁昨天亦推出全新升級的Copilot+ PC Swift系列，及亮相全新Swift X 筆電系列產品，同時擴展旗下Aspire AI系列筆電陣容，推出全新六款Copilot+ PC筆電，涵蓋電競、AI PC、消費性、創作者等各垂直應用領域，為下半年PC傳統旺季需求預做準備。
宏碁董事長陳俊聖先前指出，隨著科技成熟，預期今年AI PC將占宏碁整體個人電腦出貨量40%。
展望下半年，陳俊聖曾表示，今年上半年的急單有一部分出貨到美國，現在有許多不確定因素，不只是關稅和匯率，還有消費者信心受到的影響，都需要觀察。
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