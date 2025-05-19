快訊

吳德榮：周六下午起梅雨季第3波鋒面南下 中部以北轉雨降溫

世界動盪…賴總統只靠倚美抗中 難帶台灣離險境

聽新聞
0:00 / 0:00

研華拚業績 火力全開

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
研華董事長劉克振。聯合報系資料照
研華董事長劉克振。聯合報系資料照

工業電腦龍頭研華（2395）衝刺業績火力全開，昨（19）日宣布將透過五大領域切入工業智能產業，並結盟高通，成為高通物聯網（IoT）生態系重要合作夥伴，進一步深入整合高通的技術於研華邊緣運算與AI平台。

研華昨日舉行「Edge Computing & WISE-Edge in Action」主題論壇，為該公司台北國際電腦展（COMPUTEX）系列活動揭開序幕，包括輝達、高通、恩智浦（NXP）及微軟等科技巨頭高階主管與多名產業領袖專家均出席，共同分享AI與邊緣運算的實戰經驗與應用成果，研華並於活動後釋出後續規劃布局相關訊息。

研華董事長劉克振表示，過去幾年AI爆發熱潮，接下來將快速延伸到工業領域，預估未來十年相關產業將增長到5,000億美元以上規模，年複合成長率達24%，呈現快速增長，商機巨大，研華將從智慧製造等五大領域切入市場。

他強調，研華專注的是B2B產業，人工智慧將造就工業智能產業鏈蓬勃發展。過去研華專注工業自動化，現在進階到工業AI，將持續聚焦邊緣智能系統、智慧製造、能源與公共事業、智能醫療、智能零售與服務等五大垂直關鍵市場。

研華並將與高通展開合作，攜手推動以AI驅動的物聯網 應用發展。藉由此次合作，研華將成為高通IoT生態系中的重要合作夥伴，進一步深入整合高通的尖端技術於研華邊緣運算與AI平台，加速智慧解決方案於多元產業的落地應用。

高通於今年初推出Qualcomm Dragonwing品牌，提供業界領先的AI運算效能與超低延遲的邊緣運算能力。研華也同步導入Dragonwing技術，廣泛應用於多樣化的硬體形式與產品線，包括嵌入式模組、智慧面板與AI攝影機、邊緣AI系統與機器人控制器等。

高通 研華 AI

延伸閱讀

秀傳與金屬工研中心簽署合作備忘錄 發展精準醫療

高美濕地自然與工業的對話 大葉兩作品入圍森獎決選簡報

COMPUTEX科技大咖雲集 聚焦邊緣運算機器人AI新未來

黃仁勳抵台 談關稅戰稱台灣仍是科技生態系核心

相關新聞

研華拚業績 火力全開

工業電腦龍頭研華（2395）衝刺業績火力全開，昨（19）日宣布將透過五大領域切入工業智能產業，並結盟高通，成為高通物聯網...

宏碁新品齊發 動能升溫

台北國際電腦展（COMPUTEX）今（20）日登場，宏碁（2353）昨（19）發表一系列新品搶市，涵蓋AI PC、輕薄筆...

技嘉第2季營運淡季不淡

技嘉（2376）受惠主機板、顯卡與筆電等產品需求暢旺，本季業績將淡季不淡，甚至可望優於首季，下半年進入傳統出貨旺季，業績...

代工廠瞄準輝達商機

台北國際電腦展（COMPUTEX）今（20）日起開展，代工廠廣達（2382）、英業達、緯穎、仁寶均攜手輝達開發新產品，搶...

黃仁勳開講 老AI意興闌珊、仁寶搭兆元宴勁揚

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳19日發表首場主題演講，但市場反應不如預期，台積電（2330）、聯發科（2454...

華泰湧急單 業績向上

封測廠華泰（2329）搶搭記憶體報價上漲大商機，加上美國加徵對等關稅目前仍在90天內的暫緩期，客戶積極下單備庫存，近期急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。