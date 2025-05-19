技嘉第2季營運淡季不淡

技嘉（2376）受惠主機板、顯卡與筆電等產品需求暢旺，本季業績將淡季不淡，甚至可望優於首季，下半年進入傳統出貨旺季，業績持續看好，公司並已經備妥美國產能，將視需求與客戶協商，隨時可啟動美國製造，以因應關稅政策。

技嘉昨（19）日宣布參與台北國際電腦展（COMPUTEX），並展示資料中心、伺服器、冷卻技術、微型與嵌入式電腦、工作站與個人電腦等產品線，全面搶占AI龐大商機。

談到本季顯卡供需與報價，技嘉共同總經理林英宇表示：「都很好，都還不錯」，看好顯卡應用愈來愈廣，從早期用於遊戲，一路衍生至創作者需求，乃至於現在一些AI生成、影像生成、圖片生成都需要顯卡，使得顯卡需求穩定且持續，不會有很強的淡旺季之分，技嘉本季整體顯卡需求不錯，價格也大致穩定。

林英宇預期，技嘉本季營運將優於首季，樂觀看待整個產品規模，以及產品線擴大帶來的效益。

林英宇看好AI應用正從雲端落地至地端，除了支援語音與影像辨識外，筆電也導入AI自動隱私防護等創新功能，提升用戶體驗與資訊安全。

技嘉正積極擴展地端AI產品線，布局AI代理、AI工作站等新興應用，並為未來智慧生活與個人AI助手預作準備。