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黃仁勳開講 老AI意興闌珊、仁寶搭兆元宴勁揚

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上午在台北流行音樂中心擔綱今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）首場主題演講。記者林俊良/攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上午在台北流行音樂中心擔綱今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）首場主題演講。記者林俊良/攝影

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳19日發表首場主題演講，但市場反應不如預期，台積電（2330）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）等AI族群早盤紛紛走弱，多頭氣勢受挫。不過，仁寶（2324）首度現身輝達兆元宴，股價逆勢走強，開高後一路攀升，盤中漲幅一度超過7%，直逼30元關卡，表現亮眼。

黃仁勳17日宴請台灣科技界重量級人士，強調AI產業仍處於成長初期，輝達與台灣AI供應鏈夥伴將持續合作，共同推動產業發展。今年的「兆元宴」仍是業界巨擘齊聚，包括台積電董事長魏哲家、廣達（2382）董事長林百里、副董事長梁次震、聯發科執行長蔡力行、和碩（4938）董事長童子賢、緯創（3231）董事長林憲銘、英業達（2356）董事長葉力誠、仁寶董事長陳瑞聰、華碩（2357）董事長施崇棠及光寶科（2301）總經理邱森彬皆在場。

仁寶今年首度受邀，董事長陳瑞聰親自出席，引發市場關注，股價表現強勢，人氣持續升溫。財報表現上，仁寶2025年第1季合併營收達1,990.98億元，季減13%，但與去年同期持平；毛利率達5.2%，連續四季穩站5%以上。此外，仁寶預計於台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2025）期間，推出「5G x AI智慧零售」整合性解決方案，結合高效能5G VariPOS S156終端機、AI邊緣運算Box PC、自研5G小型基站及AI智慧管理系統，提升零售業運營效率與顧客體驗。

然而，挪威主權基金近期大幅調節仁寶、緯創持股，直接退出兩大廠前十大股東行列，並減持仁寶逾22%股份。挪威主權基金與新加坡政府基金向來以穩健投資為主，在AI產業面臨雜音疑慮之際，大舉減碼代工廠股票，此舉是否代表對AI產業後市持保守態度，引發市場關注。

董事長 仁寶 AI

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