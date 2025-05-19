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錸寶 超額配息0.2元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

錸寶（8104）受惠於子公司來穎的電池櫃產品經客戶驗收入帳，推升今年前四合併營收達11.53億元，來到同期新高。錸寶董事會決議今年加碼超額配息，現金及股票股利各配發0.1元，共計0.2元。

錸寶2024年合併營收22.99億元，年減14.3%。毛利率19.74%，年增7.96個百分點。稅後純益1,370.1萬元，前一年則是虧損，每股純益0.16元。錸寶董事會原決議擬配發0.1元股票股利，後再加碼追發0.1元現金股利。這項盈餘轉增資配發新股及盈餘分配案將於6月24日股東常會討論，並全面改選董事。

來穎去年合併營收17.04億元，年減10.8%。毛利率17.94%，年增3.54個百分點。稅後純益6,827.8萬元，年增311%，每股純益2.76元。來穎成立於2019年，專注中大型儲能市場開發，取得半導體用UPS電池模組訂單。

營收 錸寶

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