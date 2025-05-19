台灣大揪伴 衝企業用戶

台灣大（3045）衝企業用戶市場，建構AI算力、雲端、資安、碳排查等生態系夥伴，隨AI趨勢興起，台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，除將現有機房升級AI數據中心（AIDC），也將攜手AIDC夥伴提供「算力及服務」，提供企業客戶優質內容。

朱曉幸指出，企業對算力需求不斷增長，台灣大全台擁有八座網路資料中心（IDC），其中包含二座千櫃級高規AIDC，以支援高耗能的AI應用，將攜手AIDC夥伴，針對算力進行策略合作，是下階段部署重點。

台灣大並攜手群聯降低企業客戶進入AI門檻，朱曉幸分析，一般企業要建置相當規格的地端AI模型訓練推論方案，成本需要數億元，所費不貲。台灣大與群聯合作方案，可助力客戶省下十倍成本，降低門檻，讓企業AI算力升級，加速AI普及。

台灣大將持續擴大策略合作範圍，電信服務部分已經與思科、三星等115家廠商合作，未來專注發展固網、AI資料中心、跨境資料交換服務、AIoT整合服務。