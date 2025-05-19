神基 攻強固電腦商機
神基（3005）搶攻AI強固型電腦商機，將在台北國際電腦展期間舉行「Getac Innovation Day」，展示全球首款強固型Copilot+ PC，以及AI解決方案於各產業中的深度應用；隨著AI新品於第3季上市，有望為神基下半年業績增添新動能。
神基將設置四大展區，聚焦AI PC系列、公用事業、製造業、公共安全的AI應用場景。展示內容涵蓋透過強固型AI解決方案實現成本效益、優化工作流程、提升決策效率，為嚴苛作業環境的產業開創嶄新可能性。
此次神基將首度公開Getac B360 Plus。該機為神基首款導入最新Windows AI功能的全強固型Copilot+ PC，預計今年Q3上市，延續同系列產品B360、B360 Pro的設計，專為國防、公共事業、公用安全及製造等產業打造，搭載強大神經處理器（NPU），運算能力高達每秒48兆次（TOPS），全面升級AI性能。
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