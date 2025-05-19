電腦展 網通廠秀肌肉

台北國際電腦展COMPUTEX本周登場，網通廠智邦（2345）、明泰、宏正、正文、正基、普萊德、振曜、常珵參展，將主打AI資料中心、高階交換器，寬頻、無線網路WiFi 7等新產品，成為推升未來營運成長關鍵。

智邦及旗下鈺登Edgecore將攜手展出，主打AI、雲端、資料中心、液冷（Liquid cooling）、WiFi 7等主題，將探索下一代資料中心技術，塑造由人工智慧驅動的基礎設施新未來。

明泰參加明基佳世達集團Computex AI WOW展區，展示智慧網通與AI Computing Power解決方案，攤位編號M0120，打造更智慧、更永續的未來。

明泰表示，將展出1.6T交換器、5G微型無線電單元、智慧監控攝影機、WiFi 7路由器等多項產品。其中1.6T交換器是首次亮相，採用水冷式散熱方案，預估下半年試產。

正文則強打輔助診斷的醫療平台Dr.AI，整合Inpatient住院端、Outpatient 門診端，內建Medical Scribe語音書寫員功能，另搭載AI醫師代理人（MedPA） 可執行診前會診。

宏正以「The Future Unfolds – Next Gen Control」為主題，展出最新旗艦級over IP影音收發器，ATEN旗艦級電視牆影像處理器，實境打造大巨蛋轉播控制應用場景。

品牌公司普萊德則以資料中心、邊緣運算、6G、AI為主題；無線模組廠正基去年在電腦展宣布從無線網路跨向5G行動網路，今年將強打無限及行動等新解決方案。

訊舟集團攜手旗下EDIMAX品牌事業部、Acelink代工事業部、Comtrend康全電訊、SMAX訊奇及NimbleTech捷創數位，以「全面整合：從核心到邊緣」為主題，展出橫跨各領域、串聯核心至邊緣的完整網路解決方案。