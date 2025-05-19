聽新聞
0:00 / 0:00

佳能下月改選 董座換人

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

佳能（2374）將於6月25日召開董事會，全面改選董事，依據公司釋出的候選人名單，一般董事將縮減一席、降為五席，獨董新增一席、增為四席，合計改選九席董事，惟現任董事長曾明仁不在最新董事候選名單中。外界解讀，6月改選後，擔任佳能董事長職務16年的曾明仁將退休。

外界臆測，依據公司法董事會設置要點，因佳能新一屆董事會增加一席獨董，董事長職務不排除由現任總經理章孝祺升任。對此，佳能表示，一切結果仍待股東會全面改選，新董事會推舉結果而定。

依據佳能釋出的董事候選人名單，包括佳美投資法人三席代表董俊仁、董俊毅、章孝祺，以及能率創新法人兩席代表胡湘麒、江淑貞（新任），獨董四席為：陳建宏、黃志成、黃國倫、趙小偉（新任）。

佳能日前公布首季稅後純益8,721萬元，季減21.6%，年減42.8%，每股純益0.3元；毛利率29.31％，年增1.65個百分點；營業淨利7,712萬元，年增61%。佳能表示，上季獲利較去年同期衰退，主因去年業外匯兌收益較高，加上NRE收入進補，惟上季因營收規模放大，加上產品組合優化，整體毛利率優於去年同期。

佳能日前董事會決議去年度盈餘擬配發每股0.6元現金股利，同時以盈餘轉增資配股，每股發放股票股利1.2元，合計1.8元股利案，這是佳能自2008年以後，16年來首度發放股票股利。佳能表示，主要因應政經局勢不確定性，多保留現金，同時兼顧股東權益，因此擬以盈餘轉增資發行新股配發股票股利。

佳能 股利 股票

延伸閱讀

出席放視大賞 陳其邁：這是最受產學界重視獎項

iPhone印度製造成熟！資誠籲：台廠應掌握新一輪機會

印度FTA網絡成形 資誠：台商應思考與當地企業結盟

走入歷史！大漢技術學院8月起停辦退場 263學生分發安置到「這2校」

相關新聞

電腦展 網通廠秀肌肉

台北國際電腦展COMPUTEX本周登場，網通廠智邦（2345）、明泰、宏正、正文、正基、普萊德、振曜、常珵參展，將主打A...

華泰湧急單 業績向上

封測廠華泰（2329）搶搭記憶體報價上漲大商機，加上美國加徵對等關稅目前仍在90天內的暫緩期，客戶積極下單備庫存，近期急...

佳能下月改選 董座換人

佳能（2374）將於6月25日召開董事會，全面改選董事，依據公司釋出的候選人名單，一般董事將縮減一席、降為五席，獨董新增...

台灣大揪伴 衝企業用戶

台灣大（3045）衝企業用戶市場，建構AI算力、雲端、資安、碳排查等生態系夥伴，隨AI趨勢興起，台灣大企業服務事業商務長...

錸寶 超額配息0.2元

錸寶（8104）受惠於子公司來穎的電池櫃產品經客戶驗收入帳，推升今年前四合併營收達11.53億元，來到同期新高。錸寶董事...

神基 攻強固電腦商機

神基（3005）搶攻AI強固型電腦商機，將在台北國際電腦展期間舉行「Getac Innovation Day」，展示全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。