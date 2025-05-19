佳能下月改選 董座換人

佳能（2374）將於6月25日召開董事會，全面改選董事，依據公司釋出的候選人名單，一般董事將縮減一席、降為五席，獨董新增一席、增為四席，合計改選九席董事，惟現任董事長曾明仁不在最新董事候選名單中。外界解讀，6月改選後，擔任佳能董事長職務16年的曾明仁將退休。

外界臆測，依據公司法董事會設置要點，因佳能新一屆董事會增加一席獨董，董事長職務不排除由現任總經理章孝祺升任。對此，佳能表示，一切結果仍待股東會全面改選，新董事會推舉結果而定。

依據佳能釋出的董事候選人名單，包括佳美投資法人三席代表董俊仁、董俊毅、章孝祺，以及能率創新法人兩席代表胡湘麒、江淑貞（新任），獨董四席為：陳建宏、黃志成、黃國倫、趙小偉（新任）。

佳能日前公布首季稅後純益8,721萬元，季減21.6%，年減42.8%，每股純益0.3元；毛利率29.31％，年增1.65個百分點；營業淨利7,712萬元，年增61%。佳能表示，上季獲利較去年同期衰退，主因去年業外匯兌收益較高，加上NRE收入進補，惟上季因營收規模放大，加上產品組合優化，整體毛利率優於去年同期。

佳能日前董事會決議去年度盈餘擬配發每股0.6元現金股利，同時以盈餘轉增資配股，每股發放股票股利1.2元，合計1.8元股利案，這是佳能自2008年以後，16年來首度發放股票股利。佳能表示，主要因應政經局勢不確定性，多保留現金，同時兼顧股東權益，因此擬以盈餘轉增資發行新股配發股票股利。