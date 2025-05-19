華泰湧急單 業績向上

封測廠華泰（2329）搶搭記憶體報價上漲大商機，加上美國加徵對等關稅目前仍在90天內的暫緩期，客戶積極下單備庫存，近期急單湧現，法人看好，華泰第2、3季營運有望逐季向上，上半年業績有機會挑戰同期新高。

記憶體報價近期喊漲，業界指出，由於三星、SK海力士及美光等記憶體大廠將眾多產能移轉至供給AI客戶的高頻寬記憶體（HBM），加上先前持續的減產效應，使得DARM、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市況向好。

業界傳出，第3季DRAM、NAND Flash合約報價將可望上調，加上美國加徵關稅政策目前仍在90天的寬限期內，使OEM／ODM等系統廠客戶不斷加緊備貨力道，使得華泰迎來急單。

據悉，華泰已增加部分機台以因應這波客戶追單需求，客戶群除了台灣之外，亦有大陸記憶體模組廠，加上固態硬碟（SSD）的電子製造服務（EMS）訂單亦持續湧入，使華泰當前產能利用率不斷回升，推升第2季營運。

華泰4月合併營收17.14億元，月增6.9％，年增23.4％；前四月合併營收57.91億元、年增4.1％，改寫同期新高。