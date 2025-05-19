聽新聞
0:00 / 0:00

華泰湧急單 業績向上

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

封測廠華泰（2329）搶搭記憶體報價上漲大商機，加上美國加徵對等關稅目前仍在90天內的暫緩期，客戶積極下單備庫存，近期急單湧現，法人看好，華泰第2、3季營運有望逐季向上，上半年業績有機會挑戰同期新高。

記憶體報價近期喊漲，業界指出，由於三星、SK海力士及美光等記憶體大廠將眾多產能移轉至供給AI客戶的高頻寬記憶體（HBM），加上先前持續的減產效應，使得DARM、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市況向好。

業界傳出，第3季DRAM、NAND Flash合約報價將可望上調，加上美國加徵關稅政策目前仍在90天的寬限期內，使OEM／ODM等系統廠客戶不斷加緊備貨力道，使得華泰迎來急單。

據悉，華泰已增加部分機台以因應這波客戶追單需求，客戶群除了台灣之外，亦有大陸記憶體模組廠，加上固態硬碟（SSD）的電子製造服務（EMS）訂單亦持續湧入，使華泰當前產能利用率不斷回升，推升第2季營運。

華泰4月合併營收17.14億元，月增6.9％，年增23.4％；前四月合併營收57.91億元、年增4.1％，改寫同期新高。

華泰 記憶體模組

延伸閱讀

群創第1季財報 連四季賺錢

威剛董座陳立白：記憶體供給吃緊報價續揚 營運將「好上加好」

威剛第1季 EPS 1.72元 記憶體回溫

家登急單到手 業績看俏

相關新聞

電腦展 網通廠秀肌肉

台北國際電腦展COMPUTEX本周登場，網通廠智邦（2345）、明泰、宏正、正文、正基、普萊德、振曜、常珵參展，將主打A...

華泰湧急單 業績向上

封測廠華泰（2329）搶搭記憶體報價上漲大商機，加上美國加徵對等關稅目前仍在90天內的暫緩期，客戶積極下單備庫存，近期急...

佳能下月改選 董座換人

佳能（2374）將於6月25日召開董事會，全面改選董事，依據公司釋出的候選人名單，一般董事將縮減一席、降為五席，獨董新增...

台灣大揪伴 衝企業用戶

台灣大（3045）衝企業用戶市場，建構AI算力、雲端、資安、碳排查等生態系夥伴，隨AI趨勢興起，台灣大企業服務事業商務長...

錸寶 超額配息0.2元

錸寶（8104）受惠於子公司來穎的電池櫃產品經客戶驗收入帳，推升今年前四合併營收達11.53億元，來到同期新高。錸寶董事...

神基 攻強固電腦商機

神基（3005）搶攻AI強固型電腦商機，將在台北國際電腦展期間舉行「Getac Innovation Day」，展示全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。