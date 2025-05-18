廣達、緯創、緯穎AI代工三強 法人為今年營運按讚

AI伺服器代工三強──廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669），在接單暢旺下，繼4月營收分別交出歷史單月第二、三高，同步改寫同期新高後，外資、內資法人圈持續為今年營運前景點讚。其中，廣達今年的每股獲利（EPS）已獲上修，最高達20.4元。

多家大型法人機構表示，廣達4月營收月減20%、年增58%；其中，筆電出貨量月減33%至330萬台，主因前月客戶因應關稅提前拉貨，加上季底效應使基期較高。而帶動3月營收跳升的還有通用伺服器的提前拉貨，4月亦減少，雖AI伺服器持續上揚，但相對量少難彌補。

目前GB200月出貨量尚在數百台階段，預計第2季中，才會開始較明顯拉貨，伺服器營收成長仍將是主要成長動能，預計今年AI伺服器營收皆年增三位數，2025年將有機會達伺服器營收的七成，營收貢獻主要來自主要美系CSP客戶。

在土洋法人圈動向上，全數維持買進評等，在EPS目標上，美系券商給予16.6元，而國內法人則在17.4至20.4元間。

緯創4月營收月減13%、年增84%，緯創營收扣除緯穎營收，緯創本身營收則是月增約5%；緯創4月筆電出貨月減11%至170萬台、顯示器出貨月減18%至85萬台、桌機出貨月減6%至75萬台，各產品出貨皆月減，伺服器是帶動營收月成長的動能，主要反映客戶Dell的AI伺服器系統營收；法人圈看好第2季伺服器營收，其中HGX UBB營收季持穩、GB200 compute tray營收季增，並有來自主要客戶Dell的強勁AI伺服器需求，此外預估第2季筆電出貨量季增約10%至約530萬台。

全年主要動能來自AI伺服器，預期營收年增三位數，營收占比可望擴大至50%至 60%，推升營利率，目前土洋法人預估全年EPS在8.4元至8.6元間。

緯穎方面，法人圈對全年EPS預估區間在165至186元間，評等全數維持買進等正向評價。