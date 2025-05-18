技嘉首季獲利優於預期 法人看好全年 EPS 上看17.4至18.3元

技嘉（2376）今年第1季營收季增0.2%、年增19%，創同期新高，毛利率達12.9%，營益率6.45%，為近12季新高水準，大幅優於市場預期。

法人機構認為，主要因高毛利率板卡比重提升至45%，且AI以HGX為主要產品，加上業外貢獻下，每股獲利（EPS）4.65元，優於預期。

法人機構表示，技嘉在先前法說會中表示，今年第2季將淡季不淡，營運表現可望優於第1季，維持全年營收雙位數成長的目標；其中，4月營收創歷史新高、達300.9億元，月增34.8%、年增5.5%，主要因板卡及AI同步續增。

第2季在4月營收續創新高下，估單季營收可望季增高雙位數，再加上顯卡供應好轉及中階顯卡推出，加上消費產品比重維持高檔下，毛利率有機會維持目前水準。

在今年展望上，在消費型產品維持雙位數成長，技鋼營收將再創新高成長三成，AI比重將占整體營收比重達70%以上，毛利率在整體產品附加價值提升下，估將維持雙位數，目前法人圈預期全年每股獲利（EPS）在17.4~18.3元間。