啟碁英文更名 邁向全球化

網通大廠啟碁（6285）昨（16）日股東會通過每股配發4.8元現金股利，公司英文名稱將更名為「WNC Corporation」，啟碁表示，象徵邁向全球化格局，開拓國際市場新篇章。

啟碁去年每稅後純益7.26元，每股配發4.8元現金股利，盈餘分配率66%，啓碁昨日股價下跌2元，收128元，現金殖利率3.75%。

啟碁董事長謝宏波在致股東報告書中表示，迎向AI及萬物聯網時代，啟碁近年積極投入新技術，以雷達、攝影機、UWB、WiFi技術擴大車廠客戶，並從乘用車到商用無人載具，低軌衛星寬頻部分也成為重要成長動能之一，此外也積極搶進北美智慧家庭市場，導入WiFi 7產品。

展望2025年，謝宏波認為，國際經濟及地緣政治不確定性仍在，啟碁積極應對外部變局，同時搭上5G FWA與WiFi 7升級潮來臨，可望再創下一個高峰。