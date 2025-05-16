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宏正前進電腦展 秀新品

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

宏正自動科技（6277）昨（16）日表示，關稅戰及匯率影響4月營運最明顯，但仍樂觀看待全年營運表現。下周前進COMPUTEX電腦展，以「The Future Unfolds-Next Gen Control」為主題，將模擬「大巨蛋轉播控制室」場景，積極掌握控制室及AV over IP等商機。

宏正昨天舉行展前記者會，宏正財務長暨發言人田慶威表示，全球經濟面臨關稅與地緣政治等不確定性挑戰，雖然影響4月營運，但宏正穩健經營，今年前四月合併營收15.96億元，年增0.86%。靠全球供應鏈與產能布局的長期策略，有效分散風險，並可降低美國關稅政策對整體業務的衝擊。

宏正資深副總林勇達表示，台北大巨蛋開幕一年吸引140萬人次，消費金額約47億元，成為台灣新地標更帶起經濟，背後牽涉的安全控制室商機潛力龐大，隨著全球資料量急遽成長，控制室從「可視化」走向「可決策」進化整合資料協助決策的智慧中樞包含指揮中心、能源及交通運輸中心，企業IT網路營運中心應用甚廣。

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