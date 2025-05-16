晶睿：看到下游急單拉貨

安控大廠晶睿（3454）昨（16）日召開線上法說會，晶睿總經理廖禎祺表示，因關稅變數，本季看到下游客戶有急單拉貨，後續訂單仍待觀察。廖禎祺表示，今年營運策略聚焦雲端和AI兩大技術應用，並推廣混合雲的VORTEX專案，讓客戶加速從地端平台升級到雲服務。

針對新台幣匯率升值，廖禎祺表示，台幣升值對公司影響有限，已採取適當避險策略穩因應，他並看好各國在安控領域的布局，對未來正向看待。

晶睿今年第1季營收19.7億元，年增25%，單季稅後純益5,616萬元，年增28倍，季減67%，每股純益0.65元，他表示，除了去年客戶庫存影響出貨基期較低，今年在邊緣AI及雲服務等產品銷售升溫，不論品牌或代工事業，都展現AI與雲端的研發實力與市場需求結合的競爭力。

廖禎祺表示，為持續強化AI與雲端安防應用的研發能量，晶睿已在美國設立設計中心，與台灣研發團隊協作，旗下智慧安防雲端平台VORTEX今年也拓展至歐洲，展現全球化布局進程。