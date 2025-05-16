快訊

考生注意！國中教育會考今登場 應考注意事項一次看

神基上修2025年全年營運展望

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

強固型電腦大廠神基（3005）昨（16）日舉行法說會，展望後市，神基強固電腦業務持續看增，而NB為主的綜合機構件業務上修展望，汽車業務也從持平轉為個位數年增長，神基董事長黃明漢強調，即使有新台幣升值影響，但神基對2025年營運還是很樂觀，全年營收維持8-12%年增長。

展望後市，黃明漢預估，本季營收將呈現季比、年比成長，全年維持逐季增長態勢。其中，以強固電腦為主的電子件業務全年營收目標維持增長6-10%。NB為主的綜合機構+汽車機構業務營收目標上修，從原先的8-12%，上修至10-18%，若單從車用業務來看，從原先持平轉為個位數年增長。

針對綜合機構件展望上修，黃明漢分析，商務PC拉貨動能強勁，最主要是越南來的訂單，而神基仍是當地最強供應商，其次，遊戲機訂單拉貨正向，預期到今年底應該有相當成長機會。

針對美國關稅影響，黃明漢表示，因應關稅，神基將部分原本在中國大陸生產的強固電腦移回台灣製造，目前銷往美國市場100%由台灣生產，由此而生的額外成本，目前已漲價因應，平均漲幅約4~8%。

黃明漢強調，若90天關稅豁免期結束後稅率提升，目前規劃採一部分漲價、一部分自行吸收因應，主要仍要考量營收及出貨量因素。

目前神基越南廠持續擴增產能，2024年多以試產為主，生產範圍涵蓋綜合機構件及車用電子業務，目前越南廠區占神基整體營收約一成，在大量新訂單加持下，神基預估越南廠營收今年看增三成。

針對新台幣強升影響，神基分析，隨著5月新台幣強升，現在看下半年匯率基準以近期30元上下為準，預估全年營收受匯率影響約4%，毛利金額影響3%。

延伸閱讀

新加坡副總理：星國正與美方磋商藥品關稅議題

美韓將協商！下周就6領域正式展開討論 南韓爭取免除對等關稅

沒降那麼多？美中瑞士談判結果暗藏細節 半導體關稅高達70%

台灣稅率揭曉？2至3周內公布對各國關稅 川普強調「沒有餘裕了」

相關新聞

微星新品齊發 第2季不淡

全球電競與AI運算領導品牌微星（2377）表示，將於下周台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）展出橫跨AI筆電、桌...

貿聯「展」實力 CPO技術聚光

貿聯-KY（3665）昨（16）日表示，將於台北國際電腦展，展出多項創新AI解決方案，涵蓋高效能運算、智慧駕駛、邊緣運算...

華通低軌衛星業務喊衝

HDI龍頭廠華通（2313）受惠低軌衛星商機成長，泰國新廠貢獻度穩步拉升。公司表示，近期無畏關稅議題干擾，本季PCB訂單...

鴻海布局美國 展現優勢

鴻海（2317）宣布與AI倉儲自動化領導廠商Robust.AI建立策略製造夥伴關係，擴大生產旗下Carter多功能協作型...

神基上修2025年全年營運展望

強固型電腦大廠神基（3005）昨（16）日舉行法說會，展望後市，神基強固電腦業務持續看增，而NB為主的綜合機構件業務上修...

晶睿：看到下游急單拉貨

安控大廠晶睿（3454）昨（16）日召開線上法說會，晶睿總經理廖禎祺表示，因關稅變數，本季看到下游客戶有急單拉貨，後續訂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。